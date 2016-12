Auf dem eMetrics Summit Berlin 2013 im Hotel Adlon Kempinski Berlin treffen sich Meinungsführer, Industrieanalysten und Anwender. Holen Sie sich die Technologien und Techniken, die Informationen und die Business-Intelligenz die Sie benötigen, um Ihr Online-Marketing zu optimieren – und das alles auf einem Event, der Ihnen den ganzen Überblick bietet.

Von KPIs bis Unternehmenskultur – im Basispanel holen Sie sich alle Tipps und Tools die Sie für einen erfolgreichen Start im Web Analytics Sektor benötigen.

Referenten aus namhaften Unternehmen unterschiedlicher Industriezweige berichten in Anwendervorträgen über ihre spezifischen Herausforderungen und Lösungen.

Jim Sterne, international renommierter Marketing Experte und Vorsitzender der Web Analytics Association hält traditionell die Keynote des Eröffnungstages.

Nutzen Sie die Teilnehmerdiskussionen und Networkingmöglichkeiten – tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen über Herausforderungen und erprobte Lösungen aus.

Treffen Sie die renommiertesten Insider der Branche und erfahrende Anwenderder ersten Stunde.

Die Conversion Conference richtet sich vor allem an E-Commerce-Profis, Conversion-Spezialisten und Marketingverantwortliche. Zu den Schwerpunkten gehören die Funktionsweise und Nutzerführung von Landingpages, Webseiten und Mailings. Zu den Unternehmen, die über ihre Erfolgsrezepte sprechen, gehören TUI, MusicGrid.me und Payback. In der Keynote zum Konferenzauftakt erklärt Tim Ash, CEO von SiteTuners, die neuesten Erkenntnisse des Neuromarketings und warum Konversionsprofis niemals an die Logik appellieren dürfen, sondern das „Reptiliengehirn“ motivieren sollen.

Der eMetrics Marketing Optimization Summit ist eine Konferenz für Marketingverantwortliche, Web-Analysten und -Controller. Vorrangiges Thema ist es, die Wirkung verschiedenster Marketingmaßnahmen online wie auch offline zu messen und zu steigern. Keynote-Sprecher sind Jim Sterne, Vorsitzender der Digital Analytics Association, sowie Natalie Kortum, Marketing Decision Scientist bei Dell. Sie zeigt am Beispiel operativer Preismodelle, wie schon heute Analysetools Entscheidungen selbstständig fällen. Eigene Erfahrungen präsentieren den Konferenzbesuchern auch Otto.de, Yello Strom, Sparhandy, Spreadshirt, Palmers, Kabel Deutschland, XING und MINI Deutschland.

Bei der Predictive Analytics World geht es darum, Daten zu nutzen, um Kunden vorausschauend und gemäß ihrer individuellen Präferenzen anzusprechen. Diese Konferenz richtet sich an Fachleute für Business Intelligence sowie Entscheider in Marketing und Einkauf, die das Verhalten ihrer Nutzer vorausschauend modellieren wollen. Die Keynote hält Professor Sven Crone, Chief Analyst der Business Intelligence Group. Er erläutert, was die Absatzprognose von Predictive Analytics lernen kann und umgekehrt. Weitere Vorträge gibt es unter anderem von Parship, Wooga und windeln.de.