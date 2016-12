Die Steuerung der Arbeitsprozesse kann auch im E-Commerce optimal angepasst werden – das beweist brickfox mit seinen modular aufgebauten Lösungen. Das mehrfach für seine innovativen Anwendungen ausgezeichnete Unternehmen hat mit der brickfox Middleware Lösung eine Anwendung entwickelt, die besonders für Kunden im Segment Mittelstand geeignet ist: Sie offeriert für den kommerziellen Online Handel optimale Instrumente für die Optimierung der Arbeitsprozesse. Für brickfox als kompetenter Partner des Mittelstandes spricht die beeindruckende Funktionalität der E-Commerce Komplettlösungen.

E-Commerce Komplettlösung für den Mittelstand

brickfox bietet mit einer modular aufgebauten Komplettlösung eine hervorragende Grundlage für die Anbindung an ERP und andere Systeme, die vor allen Dingen für den Mittelstand eine wichtige Rolle spielen. Mit der E-Commerce Verknüpfung wird die Anbindung neuer Vertriebskanäle, wie dem Internet, erleichtert. Wie bei den herkömmlichen ERP Anwendungen können alle relevanten Funktionen im Unternehmen mit der brickfox Komplettlösung optional auch auf Basis von E-Commerce genutzt werden. Ein Meilenstein für den Mittelstand, der nun über einen intelligenten Standard verfügt, der individuell angepasst werden kann. Damit werden ganz neue Möglichkeiten eröffnet, die dem Mittelstand in dieser Form bisher nicht zur Verfügung gestanden haben.

Maßgeschneidert optimiert IT Kosten!

Die maßgeschneiderten Lösungen von brickfox sind so vielfältig wie die Bedürfnisse der Kunden. Je einzelne Komplettlösung wird auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Unternehmen konzipiert und deckt alle notwendigen Funktionen in idealer Weise ab. Auf diese Art und Weise werden alle Prioritäten der Unternehmung berücksichtigt und nur wesentliche Module in den betrieblichen Arbeitsablauf integriert. Damit werden unnötige Anwendungen erst gar nicht involviert, was ganz wesentlich dazu beitragen kann, Kosten im IT Bereich zu optimieren. brickfox versteht es perfekt, durch den Einsatz der einzelnen Module eine Komplettlösung zu bieten, die sich perfekt in die vorhandene IT Umgebung implementieren lässt.

Kompetenz und innovative Technologien!

Als kompetenter Anbieter einer E-Commerce Komplettlösung hat sich brickfox perfekt im Markt etabliert und sich eine hervorragende Reputation geschaffen. Der Innovationspreis IT 2013 zeigt einmal mehr wie hoch der Wert dieser Komplettlösung für den Mittelstand einzuschätzen ist. Wenn Sie mehr über den erfolgreichen Einsatz von E-Commerce Komplettlösungen für den Mittelstand wissen wollen sind Sie bei brickfox.de jederzeit herzlich willkommen!