Meine erste Session: Willkommen im Google Zoo: so freunden Sie sich mit Pinguinen, Pandas und anderen wilden SEO Tieren an

In dieser Session zeigten Marcus Tober, Geschäftsführer von Searchmetrics GmbH und Danny Sullivan, Editor-in-Chief bei Search Engine Land die Entwicklung der letzten Google Update und Filter. Danny Sullivan vergleicht die Google Filter mit einem Motor, der seine Filter regelmäßig austauscht, wenn diese nicht mehr funktionieren. Insights der Session von Markus Tober: Filter sind keine Penaltys und machen mehr Arbeit sich zu befreien, Bsp check24.de: Pinguin Update: nur Linkaubbau hilft und eine gute Strategie beim Aufbau neuer Links.Bbsp: wimdu: haben gute Arbeit bei der Behebung von Pinguin gemacht, viele Brand Links aufgebaut und harte Anchortexte abgebaut. Bsp: lyrics.de: diese haben schlechte Arbeit gemacht und sind nach wie vor weg vom Fenster.

Meine zweite Session: SEO Performance Metriken, die zählen

Richard Baxter, Founder & Director von SEOgadget und Martin MacDonald, Director Inbound Marketing bei Expedia EAN haben sich an diesem Thema versucht. Ich muss gestehen, dass ich diese Session verlassen habe, da mich die auschweifenden Ausführungen von Martin MacDonald nicht überzeugt haben.

Zumindest hatte ich nach ca. 20 Minuten noch keine Metriken gesehen.

Das Highlight: Julius van de Laar

Dies war diejenige Session, welche besonders heraus stach und auch bei den übrigen Recap´s der SMX München 2013 auch so gesehen wird: es geht um die Session von Julius van de Laar, der im letzten Barack Obama Wahlkampf als Wahlkampf Manager dabei wahr und so einige krasse Insights aus der Datensammel Wut und der Herstellung des „gläsernen“ Wählers. Ein sehr, sehr ausführlicher Bericht zu dieser Session findet sich im Blog von Marco Janck, dem Organisator der SEOCampixx.

Hier eine Übersicht der Datensammlung über die möglichen Wähler:

Voting File (in den USA muss man sich als Wähler registrieren lassen)

Payback Daten

Webseite mit Facebook Login und eine eigene Facebook App: auslesen aller Facebook Daten!

Matching aller Datenquellen

Tell your Friends Aufforderung lief sehr gut

Newsletter mit der Aufforderung, ganz spezifische Facebook Freunde des Wählers zu kontaktieren → 78% dieser Freunde gingen danach Obama wählen!

16 Mio Emailadressen: gute Basis für viele Newsletter Test´s

25% mobile Traffic Zwang zu mobilen Angeboten, speziell die Funktion „quick Donate“ hat zum 3fachen Spendenvolumen geführt!

Haustürwahlkampf inkl. einer mobil App dazu, für die Wahlkämpfer. Diese haben an den Haustüren weiter Emailadressen gesammelt

Meine dritte Session: AuthorRank – vom Autor zur Autorität: warum das Konzept Google+ so wichtig ist

In dieser Session haben Marcus Tandler und Jake Hubert, ein Business Product Managervon Google gute Infos zum AuthorRank parat gehabt. Neu für mich war die Info, dass lt. Ex Google CEO Eric Schmidt, der AuthorRank tatsächlich bereits in Ranking Faktor ist. Zudem hat Markus an dieser Stelle auch gleich noch sein neues Tool vorgestellt: www.author-rank.org

Meine vierte und fünfte Session:Webmasters on the Roof All-Star Panel

Teilnehmer:

Wil Reynolds, SEO Consultant, SEER Interactive

Richard Baxter, Founder & Director, SEOgadget

Fili Wiese, Head of SEO and Development, Netlead GmbH & Co. KG

Martin MacDonald, Director Inbound Marketing, Expedia EAN

Danny Sullivan, Editor-in-Chief, Search Engine Land

Meine sechste Session: Algorithmische/manuelle Spam-Maßnahmen und Reconsideration Requests

In dieser Session haben Johannes Müller, Webmaster Trends Analyst bei Google und Jonas Weber, Geschäftsführer der webhelps! Online Marketing GmbH generelle Methode erklärt, wie man aus einer manuellen oder eine algorithmischen Strafe heraus kommen kann. Laut John Müller gibt es 150.000 – 500.000 manuelle Maßnahmen pro Monat! Das ist wirklich eine große Menge, hätte ich nicht gedacht. Sein Tip zum Disavow Tool: „domain:domain.de“ ist am besten und entfernt alle Links der Domain. Jonas Weber hatte eine interessante Info: Title Tag Änderung= größtes Signal um Google zu einer Neuberechnung der Seite zu zwingen um evt. aus einem Filter wieder heraus zu kommen.

Meine siebte und eigene Session – Traffik jenseits von Google: Wachstumsstrategien für Ihre Website

Ralf Schwöbel CEO und Tradebit und meine Person konnten hoffentlich den Besuchern einige Info´s und Tipps geben, was man noch ohne Google tun kann um Traffic auf die eigene Seite zu bekommen. Ralf ging hierbei auf Kanäle wie Email Marketing, Affiliate Marketing und Social Media wie Youtube ein.

Ich selbst habe die armen Besucher mit dem trockenen aber wichtigem Themen Umsatz Planung, Traffic Planung, Maßnahmen Planung, Tracking, Controlling und Budget Allokation gequält. Ich kann mir schon denken, dass einige der Zuhörer dass nicht erwatet hatten, aber ich sehe nur allzu oft, dass es an diesen Themen fehlt. Neben dem dass 3-4 Besucher die Session dann verlassen haben, bekam ich dennoch von einigen Besuchern ein positives Feedback. Vielen Dank dafür! Meine SMX München 2013 Präsentation Traffic jenseits von Google: Wachstumsstrategien für Ihre Website kann man sich hier downloaden oder hier direkt ansehen: