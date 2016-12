Wer heute im Internet erfolgreich seine Waren anbieten und verkaufen möchte, kommt um eine Shopware fast nicht mehr herum. Blindwerk.de hat sich als Anbieter für Shopware etabliert und das, obwohl die Firma in einem kleinen Ort in der Pfalz ihren Sitz hat. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Vielzahl an Möglichkeiten einen eigenen Shop aufzubauen oder berät in den verschiedenen Fragen zu eCommerce und weiteren Fragen zu den neuen Medien. Auch Agenturen bietet blindwerk.de konsequente Lösungen um sich durch die daraus resultierenden überzeugenden Ergebnisse weiter am Markt zu etablieren.

Der Anbieter für Shopsoftware Pfalz bietet viele Schnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten, damit jeder Kunde genau die Software für seinen Onlineshop erhält, die er benötigt. Das Team von blindwerk.de arbeitet mit Kompetenz und Qualität, Ehrlichkeit und Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Vertrauen gemeinsam mit seinen Kunden daran, weitere Projekte für alle Bereiche der neuen Medien zu generieren.

Auch im Zeitalter des Internets ist eine persönliche Vorort Betreuung der Kunden für blindwerk.de sehr wichtig. In einer eMail kann längst nicht jeder individuelle Wunsch des Kunden eingehend geschildert werden, so dass auch die Kunden schnell die gute Erreichbarkeit zu schätzen lernen. Die regionale Nähe zum Ballungsraum Rheinland-Pfalz/Saarland, der Metropolregion Rhein-Neckar sowie dem Rhein-Main-Gebiet ermöglicht eine schnelle und effektive Kommunikation.

Die Shopware überzeugt durch Gebrauchstauglichkeit, Design und Barrierefreiheit, so dass auch Kunden aus ganz Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland gerne mit blindwerk.de zusammen arbeiten.

Sollte es einmal zu personellen Engpässen kommen oder das benötigte fachliche Know-How fehlen, bietet blindwerk. de auch für diese Fälle schnelle, unkomplizierte und kompetente Hilfe an. Egal ob SEO, strategische Beratung, B2B, Microsites oder SocialMedia, überall dort, wo Fragen zu neuen Medien auftauchen, kann blindwerk.de seinen Kunden diese, durch das umfangreiche Fachwissen seiner Mitarbeiter, beantworten.

Design und Architektur der Webprojekte, auch für mobile Geräte, sind immer am Puls der Zeit und doch auf den individuellen Stil des Kunden zugeschnitten.

Weitere Informationen auch im Impressum oder der direkte Kontakt zu blindwerk.de über das Kontaktformular.