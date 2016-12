Über den Autor

Knut Barth studierte an der FH Coburg Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Marketing und ist zertifizierter Adwords Professional, Google Analytics Qualified Individual, Gastautor bei diversen Fachmagazinen, Speaker bei Online Marketing Konferenzen, sowie Gastdozent für Suchmaschinenmarketing an der FH Coburg. In seinem eigenen Online Marketing Blog berichtet er über aktuelle News aus der Szene. Seit 2003 ist er im E-Commerce und allen Online Marketing Kanälen zu Hause und hat sich seit 2006 auf den Bereich Suchmaschinenmarketing und Google Analytics spezialisiert. Seit 2007 ist er für die OTTO Group im Bereich Suchmaschinenoptimierung als Teamleiter tätig.