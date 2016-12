„Geiz ist …„, „Wohnst du noch oder…“ „Die zarteste Versuchung seit es…“ – viele dieser Werbeslogans können wir inzwischen im Schlaf beenden. Und Unternehmen, die das geschafft haben, sind ganz oben angekommen im Werbeolymp. Denn, wie schon Henry Ford sagte: „Wer nicht wirbt, der stirbt„.

Das Sprichwort zeigt auch heute noch die Notwendigkeit des Marketings in der Wirtschaft aber dennoch nicht alle Facetten, die es tatsächlich zu bieten hat. Marketing ist noch viel mehr als bunte Bilder und grelle Reklame. Marketing ist eine Managementaufgabe, die erfolgreich realisiert werden muss, bevor ein Produkt oder eine Dienstleistung auf dem Markt gekauft wird: Ein realistischer Preis, eine mögliche Vertriebsart und die Wünsche des Kunden müssen durchdacht und umgesetzt werden. Außer Frage steht, dass hierfür eine starke Marketing-Kampagne nötig ist, um das Endprodukt zu verkaufen. Aber wie wird die Zielgruppe auf das Produkt aufmerksam, was verkauft werden soll? Wie denkt, handelt und fühlt sie und wie kann sie überhaupt kommunikativ erreicht werden? Welche Kommunikationsmaßnahmen sind hier von Vorteil? POS? Guerilla-Marketing? Direct Mailing?

Viele Fragen im Marketing sind reizvoll und äußerst spannend zu beantworten und wer wissen will, wie Automobilkonzerne wie beispielsweise Daimler, Kosmetikfirmen wie L’Oréal oder Dienstleistungsunternehmen wie zum Beispiel die Bank ING DiBa arbeiten, um ihre Produkte weltweit und in hohem Maße zu vertreiben, der ist für ein Marketing Studium an der Macromedia Fachhochschule genau der oder die Richtige!

Das Marketing Studium

Ein Marketing Studium gibt genau auf diese Fragen antworten und ist noch viel mehr als das! Mit einem abgeschlossenen Marketing Studium warten vielfältige und interessante Jobs in einer großen, stetig wachsenden Werbewelt. Eine Marketingkommunikation Ausbildung an der Macromedia Fachhochschule bietet den Studierenden nicht nur wertvolle und spannende Eindrücke in die verschiedenen Werbeplattformen wie Rundfunk, Print und Online – Absolventen können nach einer abgeschlossenen Marketingkommunikation Ausbildung auch genau definieren, was die Tätigkeitsfelder eines PR-Managers, eines Werbeberater oder eines Online-Redakteurs sind und wenn gewollt, in ihre Fußstapfen treten.

Starte eine Online Marketing Weiterbildung – denn die Werbewelt wächst weiter!

Schon über 80 Prozent der Konsumenten suchen heute Dienstleistungen und Produkte über das Internet. Unternehmen verlegen daher immer öfter ihre Marketingaktivitäten ins Internet. Nur ein Grund unter vielen, warum eine Online Marketing Weiterbildung derzeit so gefragt ist: Sie ermöglicht spannende Eindrücke in die digitale Werbewelt, der durch moderne Technik heute kaum noch Grenzen gesetzt sind. Die Werbung geht neue Wege, eine Online Marketing Weiterbildung ermöglicht den Studierenden diese Wege zu verstehen, zu formen und zu gestalten und sie noch attraktiver für Unternehmen zu machen. Und damit sind Studierende der Online Marketing Weiterbildung an der Macromedia schon heute äußerst interessant für zukünftige Arbeitgeber.