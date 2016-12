SMX 2016 Infos und Rabattcode

Bist Du bereit für die SEO & SEA Wissensflut bei der SMX 2016?

15% Rabattcode für alle Webfreundlich.de Leser: „WEBFREUNDLICHSMX„

Hier ein kleiner Vorgeschmack zu den SMX 2016 Tracks

Zwei Tage Innovationen, Trends und Ausblicke zum Thema SEO, SEA und Online Marketing

auf der SMX München! Hier versammeln sich die wichtigsten Player und führenden Köpfe der

weltweiten SEO und Online Marketing Branche an nur einem Ort. An zwei mitreißenden Tagen

können die Konferenzbesucher aus sechs parallel laufenden Tracks die für sie relevanten

Sessions zusammenstellen.



Eröffnung

By popular demand: Rand Fishkin is back! Eröffnet wird die SMX München auch 2016 durch

eine Keynote von SEO-Guru Rand Fishkin. Und da Rand wie gewohnt ein aktuelles Thema vorbereitet, müsst Ihr Euch noch ein wenig gedulden, bis wir die Inhalte bekannt geben. Aber wir versprechen der Auftakt zur SMX 2016

wird wieder spannend!

Bootcamp

Ohne Basics geht’s nicht und deshalb bieten wir euch auch dieses Mal das Bootcamp mit den

Grundlagen zu SEFD, Keywordrecherche und Texten an. Immer mehr Unternehmen agieren

auch auf dem internationalen Markt und um dieser Entwicklung gerecht zu werden, gibt es zu

dem Thema internationales SEM eine extra Session im Bootcamp.

Das Programm

Selbstverständlich stehen die SEO und SEA Themen wieder im Mittelpunkt. Am ersten

Tag erwarten wir viele Sessions mit internationalen Sprechern. Hier geht es um Themen wie:

SEO Experimente, den perfekten Relaunch, Dynamische Anzeigen, Customized Ads und

natürlich Google Shopping. Immer relevanter wird das Thema Analyse und die Umsetzung der Analyse-Ergebnisse.

2016 gibt es deswegen einen eigenen Track, der sich diesem Thema widmet. Von

Attributionsmodellen bis zu Erfolgsmessung von Content, hier liegt die Grundlage des

datenbasierten Marketings.

Ganz großes Thema 2016 ist natürlich Mobile, von Mobile Friendly Webseiten über Mobile

Web Usability bis hin zum Mobilen Werbeuniversum. Wir freuen uns auf die Mobile Experten

Cindy Krum und Emily Grossmann aus den USA. Danny Sullivan, Chefredakteur von

„Search Engine Land“ schrieb: „Cindy and Emily are outstanding experts when it comes to

keeping up with the constantly evolving area of mobile SEO. They understand all the nuances

and changes happening with Google, Apple and translate that into actionable tips and strategies

for search marketers.“ Wer die beiden 2015 verpasst hat, sollte sich 2016 unbedingt die Zeit nehmen – denn in Europa

sind Cindy und Emily selten zu sehen. Am zweiten Tag geht es weiter mit dem SMX Future Track, den wir nach der

außerordentlichen Resonanz wieder anbieten. Und es wird spannend, wenn wir einen Blick in

die Zukunft werfen: über Online Ad & Offer Management mit Hilfe von Predicting Behavioral

Attribution Analysen bis hin zum Ausblick, wie Apple die Suche verändern wird.

Im Technical Track geht es um Themen wie Crawl Budget, App Deep Linking, Free

Machine Learning APIs for SEO und natürlich bieten wir wieder die beliebte Onpage Clinic

mit Google’s John Müller an. Teilnehmer können vorab ihre Webseite einreichen, um vor Ort

direktes Feedback zu erhalten. Wo bekommt man schon relevanteres Feedback als direkt von

John?

Der Content Track beschäftigt sich dieses Jahr mit Themen wie Content Republishing, der

Macht der Bilder, u.v.m. Auch unsere Inhouse Online Marketer kommen nicht zu kurz: Im

gleichnamigen Track geht es von der Umstellung auf Agile Marketing Teams bis hin zu den

speziellen Herausforderungen für Marken, wenn es um SEA und SEO geht.

Abendveranstaltungen

SMX AFTER DARK

Lass den ersten Konferenztag bei entspanntem Networking im Park Café ausklingen. Getränke

und Speisen, spannende Gespräche und Diskussionen, gemütliche Networkingmöglichkeiten

und viel gute Musik. Hier ist für jeden etwas dabei!

SEMY AWARDS

Der Deutsche Suchmarketingpreis gibt den Besten und Kreativsten im Onlinemarketing die

Chance auf eine renommierte Auszeichnung ihrer Leistungen.

Die Verleihung findet im Rahmen einer glamourösen Gala am Vortag der SMX München im

Kesselhaus statt. In den Hauptkategorien SEO, SEA und Onlinemarketing Persönlichkeiten

werden die effektivsten, innovativsten, kreativsten Tools, Kampagnen,

Agenturen und Einzelpersonen geehrt. Einreichungen sind ab sofort möglich.