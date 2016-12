6 Methoden zur Umsatzsteigerung in Online Shops

Sie haben einen Online Shop oder sind Online Marketing Manager? Dann habe ich hier 6 Methoden zur Umsatzsteigerung in Online Shops die Sie kennen sollten.

Die Methoden zur Umsatzsteigerung im Ecommerce der Übersicht

1. Bezahlter Traffic

2. Verbessere das Vertrauen in Deinem Verkaufstrichter

3. Mach Deinen Bestellvorgang einfacher

4. Nutze E-Mail-Marketing

5. Verbessere Dich bei der Präsentation Deiner Produktvorteile

6. Upselling nutzen

E-Commerce ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche des Online-Geschäfts. Es hat eine große Anziehungskraft – eigenen eigenen Online-Shop zu betreiben! Es gibt viele Vorteile im E-Commerce. Mit anderen Worten, können Sie ein Teilzeit-Einkommen mit Ihrem Geschäft erzielen oder Sie könnten Millionen machen.

Außerdem ist es ein Geschäft, das – wenn es richtig eingerichtet ist – halb passiv laufen kann. Ich habe mehrere Freunde in der E-Commerce Szene und sie verwenden einen Teil ihres Einkommens um die Welt zu bereisen.

Natürlich, wenn Sie die passive Route nehmen, müssen Sie einige Ihrer Einkommen Potenzial zu opfern, aber es ist immer schön zu wissen, es ist eine Option!

In der heutigen Artikel werden wir sprechen über einige Möglichkeiten, wie Sie die Menge an Geld, die Sie im E-Commerce zu erhöhen. Obwohl viele Menschen haben Läden, nur sehr wenige verstehen die grundlegenden Ideen, die wirklich helfen Kickstart ein E-Commerce-Shop das Potenzial.

Machen Sie dem Kunden das Einkaufen in Ihren Shop einfacher

E-Commerce-Riese Amazon hat in diese Idee massiv investiert. Wie Sie wahrscheinlich wissen, könnte der Kauf eines Produkts auf Amazon nicht einfacher sein. Alles, was Sie tun ist, klicken Sie ein paar Mal und das Produkt ist auf dem Weg zu Ihrem Haus.

Also, wie machen wir den Prozess so einfach wie möglich? Nun, eine der besten Möglichkeiten ist, Dinge GROSS zu machen. Machen Sie Ihre Produktbilder groß – zeigen Sie dem Kunden genau das, was er sucht.

Und dann machen es so kann der Kunde auf das gesamte Bild klicken, nicht nur die „kaufen“ -Taste!

Sobald sie auf das Produkt klicken, sollten sie auf die Produktseite, wo sie leicht in der Lage sein, soziale Beweise (Rezensionen, soziale Aktien, etc.) zu sehen. Schließlich sollte das Auschecken so einfach wie möglich sein.

Wir schaffen hier ein Kauferlebnis. Von Punkt A (Landung auf dem Gelände) zu Punkt B (Auschecken), sollte die Erfahrung flüssig und natürlich sein.

Akzeptieren Sie alle Zahlungsmethoden

Ich kenne viele Online Shops, die nur Kreditkarten akzeptieren. Und dann weiß ich von anderen Läden, die nur PayPal akzeptieren. Dies ist verrückt, da nur die Annahme einer Zahlungsmethode bedeutet, dass Sie Geld auf dem Tisch verlassen!

In vielen Fällen, indem Sie einfach zusätzliche Zahlungsmethoden akzeptieren, können Sie erheblich die Höhe der Einnahmen steigern. Es ist ein Kinderspiel!

Machen Sie Ihren Store Mobile Friendly

Immer mehr Kunden kaufen Produkte von ihren Smartphones. Online-Shops mit einer mobilen Variante Ihres Shops steigern die Einnahmen um ca. 30%, nur durch Hinzufügen einer mobilen Variante. Dies liegt daran, ein riesiges Stück der Kunden sind im Internet surfen mit ihren Handys, und diese Kunden wollen genau wie jeder andere kaufen!

Eine Sache, zum im Verstand mit Mobile zu halten ist der psychologische Unterschied zwischen jemand, das an ihrem Schreibtisch und jemand auf einem Telefon sitzt. Im Allgemeinen sind die Menschen mit ihren Handys mehr in Eile und wollen schneller kaufen – so machen es einfach für sie, das zu tun!