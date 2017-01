Für diese beiden Themenfelder bietet Google kostenlose Online Kurse an, um sich bequem von zu Hause aus in das Thema Onlinemarketing und Google einlernen zu können. Viel Spaß!

Um eine Webseite zu Bewerben und möglichst viele Besucher und mögliche Kunden zu erreichen, kommt man an Google nicht vorbei. Im wesentlichen kann man eine Webseite zum einen für die organischen Ergebnisse optimieren, das nennt sich Suchmaschinenoptimierung (SEO) und zum anderen kann man in den bezahlten Anzeigen in Google werben – Google Adwords auch auch SEA genannt.

About the Author Knut Barth

Meine Name ist Knut Barth, ich habe an der FH Coburg Betriebswirtschaft, mit dem Schwerpunkt Marketing studiert. Seit 2007 bin ich in BAUR Gruppe, welche zur Otto Group gehört tätig, aktuell als Abteilungsleiter Onlinemarketing Technologie mit 6 Mitarbeitern, einem Praktikanten und einem Bachelor. Im Online Marketing Bereich beschäftige ich mich speziell mit den Themen Suchmaschinen Marketing (Google Adwords und organische Suchmaschinenoptimierung) sowie Google Analytics, daher bin ich hierfür auch Google Zertifiziert. Von Zeit zu Zeit bin ich auf Konferenzen und in der FH Coburg sowie der Uni Bamberg als Vortragender zu sehen. Da ich pro Jahr 2 Bachelor Arbeiten und zwei Praktikanten Plätze im Bereich E-Commerce vergebe und hierbei immer auf der Suche nach jungen Talenten bin, freue ich mich über jede Bewerbung!