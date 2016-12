SEO Campixx 2015 Vortrag: Technisches SEO

Ich hatte während der SEO Campixx 2015 die Ehre zusammen mit Matthias Plankl, einen Vortrag zu halten. In diesem Jahr haben wir uns mal wieder für ein Thema entschieden, welches mehr für die Beginner der SEO Szene gedacht war – die technische SEO Optimierung einer Webseite. Man kann dieses Thema scheinbar gar nicht oft genug wiederholen, denn in der Praxis vergeht so gut wie kein Tag, an welchen es keine technischen SEO Problemen gibt.